Вслед за главой внешней разведки: Зеленский уволил зама Баканова и генерала Наумова, - СМИ (обновлено)

Руслан Баранецкий, как пишут в СМИ, сообщил президенту о финальной стадии операции с вагнеровцами, а Наумова пытались убить, наняв киллера за $50 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого, а также начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова. Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на источники в СБУ.

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"Уволены Андрей Наумов и Руслан Баранецкий", — сказал собеседник в СБУ журналистам.

О возможных причинах увольнения не сообщается.

Руслан Баранецкий — первый замглавы СБУ Ивана Баканова. Он занимал должность с июня 2019. Именно он и представитель Главного управления разведки Бурба, по информации источников издания, сообщил Зеленскому о финальной стадии операции с вагнеровцами и выступил против ее переноса.

На Андрея Наумова, как пишут в издании, пытались совершить покушение. По данным суда, генерала хотели заказать за 50 тысяч долларов. В организации покушения подозревают экс-главу СБУ Дмитрия Нескромного. Мотивом было желание Нескромного получить высокую должность в СБУ, которому препятствовал Наумов. Выполнить заказ должен был полковник СБУ Юрий Расюк. Он пошел на сделку со следствием, что позволило ему избежать реального срока и получил три года испытательного срока. А Нескромного объявили в розыск. Его местонахождение неизвестно.

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В Офисе президента заявили, что Зеленский не увольнял первого заместителя главы СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого.

"Указов касательно увольнения заместителя главы СБУ Баранецкого нет. Очевидно, что мы имеем дело с очередным проявлением нашей традиционной коспирологической болезни, когда анонимные инсайдеры все знают", — заявил "Украинской правде" Михаил Подоляк.

Напомним, сегодня, 23 июля Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки с Валерия Кондратюка на Александра Литвиненко.

Отметим, что суд обязал ГБР открыть производство по возможной госизмене Зеленского в деле "вагнеровцев.