Зеленский провел перестановки в командовании ВСУ

Главнокомандующим ВСУ стал Руслан Хомчак, начальником Генштаба — Сергей Корнийчук

Президент Владимир Зеленский назначил Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака. Начальником Генштаба президент назначил Сергея Корнийчука. Соответствующие указы от 27 марта опубликованы на сайте ОП.

Хочмак ранее занимал должность Главнокомандующего — начальника Генштаба. Корнийчук был первым заместителем начальника Генштаба. Разделение должностей выполнено в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.

Также Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил ВСУ (командование объединенных сил ВСУ создали в феврале 2020 года, его сразу возглавил Наев в статусе и.о.).

Напомним, закон о национальной безопасности был принят летом 2018 года. Среди прочего он предусматривал разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ. Данная норма должна была вступить в силу с 1 января 2021 года, однако 4 марта на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за досрочное разделение должностей — с 27 марта 2020 года.

Согласно закону, Главнокомандующий является самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, он назначается на должность и увольняется президентом. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Также Главнокомандующему будет подчиняться командующий объединенных сил.

Как ранее соощал Фокус:

26 марта президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины 21-летнему сержанту Сергею Михальчуку. Боец погиб на Донбассе во время артиллерийского обстрела, прикрывая своего сослуживца.