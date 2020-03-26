В марте на Донбассе пострадало больше всего мирных жителей за полгода, – ООН
2020-03-26 17:51:00
В Миссии отметили, что присоединяются к призыву генсека ООН о глобальном прекращении огня
В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook.
" С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года", – говорится в сообщении.
В Миссии отметили, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в военных действиях на Донбассе, сложить оружие.
"Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кстати, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.