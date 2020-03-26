В марте на Донбассе пострадало больше всего мирных жителей за полгода, – ООН

В Миссии отметили, что присоединяются к призыву генсека ООН о глобальном прекращении огня

В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook.

" С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года", – говорится в сообщении.

В Миссии отметили, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в военных действиях на Донбассе, сложить оружие.

"Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Кстати, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.

20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.