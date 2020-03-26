Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу, спасшему сослуживца ценой собственной жизни

Михальчук погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела, прикрывая сослуживца

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины 21-летнему сержанту Сергею Михальчуку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, постановляю: присвоить звание Героя Украины и удостоить орденом "Золотая Звезда" Сергею Михальчуку – сержанту (посмертно)", – говорится в сообщении.

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Михальчук в декабре 2019 года погиб в зоне Операции Объединенных сил в результате артиллерийского обстрела. Тогда он прикрыл своего сослуживца, приняв большую часть осколков. От полученных ранений боец скончался.

Он стал первым украинским военным, который погиб после встречи в Нормандском формате в Париже 9 декабря.

Как ранее сообщал Фокус:

По случаю Дня волонтера президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями. Всего награды получили 25 волонтеров. Среди них – волонтер Виталий Дейнега, который получил Крест Ивана Мазепы. Орденом "За заслуги" 3-й степени награжден и шоумен Сергей Притула.