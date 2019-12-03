Зеленский посмертно наградил погибших на Донбассе полковников Волочаева и Каплунова
Волочаев и Каплунов погибли во выполнения боевого задания, подорвавшись на мине
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову посмертно.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", – сказано в сообщении.Важно
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших героев.
1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций ООС.
Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев.
"Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью и погибли на месте", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек. 41 из них ликвидирован, а еще 66 человек составляют санитарные потери противника.
- В октябре потери боевиков составили 93 человека, 33 из них – безвозвратные.