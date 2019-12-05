Зеленский наградил шоумена Притулу орденом "За заслуги"
2019-12-05 22:57:20
Шоумен и волонтер получил орден с формулировкой "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения"
По случаю Дня волонтера президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями.
Соответствующий указ №889/2019 опубликован на сайте президента.
Волонтеры награждены "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность".
Всего награды получили 25 волонтеров. Среди них – волонтер Виталий Дейнега, который получил Крест Ивана Мазепы.
Орденом "За заслуги" 3-й степени награжден и шоумен Сергей Притула.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 ноября командующий ВМСУ Игорь Воронченко, во время визита в Одессу посла Франции в Украине Этьена де Понсена, награжден французским национальным орденом "За заслуги".
- Маме убитой активистки Екатерины Гандзюк Надежде передали награду Ukrainian ID Awards, которой посмертно наградили ее дочь в июне 2019 года.