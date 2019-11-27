Командующий ВМС Игорь Воронченко будет награжден французским орденом

Награждение состоится на борту сторожевого корабля "Commandant Birot" ВМС Франции

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в субботу 30 ноября, во время визита в Одессу посла Франции в Украине Этьена де Понсена будет награжден французским национальным орденом "За заслуги".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на посольство Франции в Украине.

Награждение состоится на борту сторожевого корабля "Commandant Birot" ВМС Франции на морском причале у подножия Потемкинской лестницы.

Кроме того, во время визита посла Франции в Одессу состоится установка мемориальной стелы на Втором христианском кладбище города, посвященной "памяти трех французских пилотов и в более широком смысле всех французских военных, погибших во время Первой мировой войны".

Как ранее сообщал Фокус:

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российский президент Владимир Путин живет по понятиям времен Екатерины ІІ.

19 ноября главы МВД Украины и Франции Арсен Аваков и Кристоф Кастанер в Париже подписали соглашение о поддержке в усилении морской охраны и безопасности границ.