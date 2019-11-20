РФ угробила украинские корабли. Поснимали даже розетки и унитазы, – командующий ВМСУ
2019-11-20 14:08:58
Из-за того, что корабли не идут своим ходом, к украинским территориальным водам они подойдут только к 16 часам
К 16:00 буксиры с украинскими кораблями только подойдут к территориальным водам Украины.
Об этом в комментарии 4 каналу рассказал командующий ВМСУ Игорь Воронченко.
"Где-то к 16 часам будут... Это идет буксировка, скорость очень маленькая, своим ходом они не идут - россияне их угробили", – рассказал Воронченко.
По его словам, на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.
"Так что мы сейчас покажем варварское отношение россиян", – добавил Воронченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".
- Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.
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