Возвращение кораблей Украине не связано с международным трибуналом, – Песков

"Никакой связи здесь нет и быть не может", – сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связано с решением трибунала".

Об этом сообщает ТАСС.

"Это (возвращение кораблей, – ред.) никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", – сказал Песков.

Говоря о передаче кораблей, представитель Кремля сказал, что на них "было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации".

"Этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности", – сказал Песков, посоветовав обращаться за комментариями в эти структуры.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.