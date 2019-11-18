Возвращение кораблей Украине не связано с международным трибуналом, – Песков
2019-11-18 13:24:45
"Никакой связи здесь нет и быть не может", – сказал Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связано с решением трибунала".
Об этом сообщает ТАСС.
"Это (возвращение кораблей, – ред.) никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", – сказал Песков.
Говоря о передаче кораблей, представитель Кремля сказал, что на них "было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации".
"Этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности", – сказал Песков, посоветовав обращаться за комментариями в эти структуры.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.
- В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.
- 26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.
- В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.
- 11 октября глава МИД Вадим Пристайко сказал, что в ближайшее время РФ вернет Украине военные корабли. Также он добавил, что украинские военные готовы прибыть в любую точку и забрать захваченные суда.
- В то же время, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль отмечала: Украина целых семь раз требовала от России вернуть корабли и каждый раз Россия не выполняла эти требования.
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
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