25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 24 моряка, которые находились на их борту, вернулись в Украину 7 сентября. Корабли же РФ вернула только сегодня

МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы", – заявили в МИД.

Сообщается, что их передача "на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется".

В ведомстве также отметили, что Россия "намерена жестко пресекать любые провокации у своих границ в целях обеспечения безопасности судоходства".

В ВМС Украины подтвердили передачу Россией кораблей.

"Сегодня, 18 ноября в акватории Черного моря начат процесс, по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории Керчи еще утром 17 ноября и отправили в сторону Черного моря. Около 12:20 они прошли под Крымским мостом.

Вечером 16 декабря им навстречу отправились из Одессы украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака"

Напомним, почти год назад, 25 ноября, украинский буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены Россией. Корабли двигались из Одессы в Мариуполь для усиления группировки ВМС в Азовском море. Однако? через Керченский пролив их не пропустили. После нескольких часов ожидания буксир и катера развернулись и отправились обратно в Одессу, после чего их атаковали корабли береговой охраны ФСБ РФ.

"Яны Капу" протаранил российский сторожевой корабль "Дон". По катерам открыли огонь, россияне обстреляли украинскую корабельную группу после выхода из 12-мильной зоны. В результате обстрела был поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Во время обстрела были ранены трое украинских моряков Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

После этого экипаж украинских кораблей решил сдаться в плен. Всего были захвачены 24 украинских моряка. Их обвинили в якобы незаконном пересечении российской границы и перевезли в Москву. Буксир и катера остались в Керчи.

Фото: Facebook/@navy.mil.gov.ua

Фото: Facebook/@navy.mil.gov.ua

Фото: Facebook/@navy.mil.gov.ua

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге обязал российскую сторону освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли. Против проголосовал только судья от РФ Роман Колодкин. Однако в Москве заявили, что Трибунал не имеет юрисдикции в деле по инциденту в Керченском проливе и отказались исполнять его решение.

Переговоры об освобождении моряков активизровались после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. 7 сентября в рамках большого обмена Россия отпустила 24 моряка и еще 11 политзаключенных. Украина в свою очередь выдала 35 человек, в основном украинцев, воевавщих на Донбассе или задержанных за шпионаж в пользу РФ.

После возвращения моряков продолжились переговоры о будущем украинских кораблей. 11 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Росся может уже в ближайшем времени вернуть буксир и катера. Одновременно МИД продолжал слать в Москву ноты с требованием вернуть корабли. Всего за год их было около семи, но ни на одну ответ так и не поступил. Однако переговоры продолжались.

Первыми об их переходе в завершающую стадию сообщили в середине недели российские СМИ. Вчера вечером советник Зеленского Андрей Ермак, который занимался и переговорами по обмену моряков, сообщил, что процесс по возвращению кораблей находится на "завершающем этапе".