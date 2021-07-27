"Сфера обороны должна функционировать стабильно", - Зеленский об увольнении Хомчака

Руслан Хомчак указом президента назначен первым заместителем секретаря СНБО. Увольнение главнокомадующего ВСУ является продолжением кадровых изменений в Минобороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил сегодняшнее увольнение с должности главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, говорится на официальном сайте главы государства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-майор Валерий Залужный. По словам президента, увольнение Руслана Хомчака является продолжением кадровых изменений в Минобороны Украины и в оборонном секторе.

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", — подчеркнул Зеленский и призвал активизировать работу как Министерстве обороны, так и в Вооруженных силах Украины.

Как отметил глава государства, обществу не стоит воспринимать ротации среди силовых руководителей как что-то необычное. Владимир Зеленский выразил надежду, что на всех уровнях в ВСУ, Минобороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое исключит допущение ошибок и позволит усилить эффективность оборонноспособности Украині.

Руслан Хомчак после увольнения назначен первым заместителем секретаря СНБО. Эту должность ранее занимал Михаил Коваль, который был уволен указом Владимира Зеленского.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. Как сообщил пресс-секретарь президента, Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме Руслана Хомчака, но глава государства хочет видеть взаимодействие между Минобороны и ВСУ, а не постоянные конфликты.

Также Фокус рассказывал, что Руслан Хомчак стал главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. До назначения Руслан Хомчак был начальником Генерального штаба ВСУ.