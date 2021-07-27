"Сфера оборони повинна функціонувати стабільно", — Зеленський про звільнення Хомчака

Руслан Хомчак указом президента призначений першим заступником секретаря РНБО. Звільнення головнокомандувача ЗСУ є продовженням кадрових змін у Міноборони України.

Президент України Володимир Зеленський пояснив сьогоднішнє звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, йдеться на офіційному сайті глави держави.

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Новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-майор Валерій Залужний. За словами президента, звільнення Руслана Хомчака є продовженням кадрових змін у Міноборони України і в оборонному секторі.

"Сфера оборони повинна функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою і без непорозумінь між керівниками", — підкреслив Зеленський і закликав активізувати роботу як у Міністерстві оборони, так і в Збройних силах України.

Як зазначив глава держави, суспільству не варто сприймати ротації серед силових керівників як щось незвичайне. Володимир Зеленський висловив надію, що на всіх рівнях у ЗСУ, Міноборони і в структурах сектору безпеки буде налагоджено взаємодію, яка виключить допущення помилок і дозволить посилити ефективність обороноздатності України.

Руслан Хомчак після звільнення призначений першим заступником секретаря РНБО. Цю посаду раніше займав Михайло Коваль, який був звільнений указом Володимира Зеленського.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. Як повідомив прессекретар президента, Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі Руслана Хомчака, але глава держави хоче бачити взаємодію між Міноборони і ЗСУ, а не постійні конфлікти.

Також Фокус розповідав, що Руслан Хомчак став головнокомандувачем ЗСУ в березні 2020 року. До призначення Руслан Хомчак був начальником Генерального штабу ЗСУ.