Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ, командувачів ООС і Десантно-штурмових військ

Із займаних посад за указом президента Зеленського були звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк і Володимир Кравченко.

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення про зміну начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ і командувача ООС, повідомляє пресслужба глави держави.

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Новим начальником Генерального штабу ЗСУ призначено Сергія Шаптала, а командуючим Операції об'єднаних сил — Олександр Павлюк.

"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові повинні бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", — пояснив Володимир Зеленський нові кадрові перестановки в рядах Збройних сил України.

До звільнення на посаді начальника Генерального штабу ЗСУ перебував Сергій Корнійчук, командувача Десантно-штурмових військ — Євген Мойсюк, а командувачем Операції об'єднаних сил був Володимир Кравченко.

Володимир Зеленський закликав командирів усіх рівнів у ЗСУ та відповідальних осіб у сфері оборони та безпеки "активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації нашої армії та стовідсоткової підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах сучасної війни".

За словами президента, сфера оборони та сектора безпеки ефективно функціонуватиме за умови взаємодії між командирами та керівниками всіх рівнів.

Кадрові перестановки на ключових посадах в армії:

Сергій Шаптала замінив Сергія Корнійчука на посаді начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Павлюк призначений командувачем ООС замість Володимира Кравченка;

Євген Мойсюк звільнений з посади командувача Десантно-штурмовими військами, заміни президент не призначив.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. За словами прессекретаря президента, Хомчак отримає посаду першого заступника секретаря РНБО. Новим головнокомандуючим ВСУ замість генерал-майора Хомчака стане Валерій Залужний.

Також Фокус розповідав, що Зеленський назвав причину звільнення Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. За словами президента, звільнення Руслана Хомчака є продовженням кадрових змін у Міноборони України та в оборонному секторі.