Рада отправила Арсена Авакова в отставку (видео)

За отставку "вечного" министра проголосовал 291 депутат. Сам глава МВД на заседании отсутствовал.

Верховная Рада Украины в четверг, 15 июля, проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат, трансляция заседания велась в прямом эфире.

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За его отставку проголосовали 229 депутатов из фракции "Слуга народа", 16 представителей "Европейской солидарности", 15 депутатов от "Голоса", 18 представителей депутатской группы "ДОВІРА", семеро депутатов группы "Партія "За майбутнє". Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" полностью проигнорировала голосование, депутаты от фракции ВО "Батьківщина" в основном воздержались.

Самого министра во время голосования на заседании Рады не было.

Перед голосованием глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов призвал парламентариев самостоятельно решать, отправлять Авакова в отставку или нет.

О том, что Аваков написал заявление об отставке, стало известно 13 июля. Тогда о причинах решения глава МВД не сообщил, однако поблагодарил свою команду — офицеров, рядовых и служащих — за годы совместной работы.

Примечательно, что во время пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявлял, что Аваков может уйти в отставку в том случае, если подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают

Начиная с лета 2019 года в украинских городах регулярно проходили акции протеста с требованием отставки министра. Некоторые граждане были возмущены решением президента Владимира Зеленского

Начиная с лета 2019 года в Украине регулярно проходили уличные протесты с требованием отставки главы МВД. Эту волну изначально спровоцировало решение президента Владимира Зеленского оставить Авакова в правительстве Алексея Гончарука.

Зеленский уже презентовал свою кандидатуру на должность министра внутренних дел Украины вместо Авакова. Им является нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Должность министра внутренних дел Аваков занял 27 февраля 2014 года — в разгар событий Революции Достоинства, и с тех пор был бессменным руководителем МВД.