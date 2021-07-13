Денис Монастырский: что известно о возможном преемнике Арсена Авакова

Кандидатуру нардепа во время заседания фракции "Слуга народа" выдвинул президент Владимир Зеленский, а его назначение может пройти уже в эту пятницу.

Согласно информации, озвученной сразу несколькими источниками, должность главы МВД вместо подавшего в отставку Арсена Авакова может занять нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

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В частности, об этом в своем Telegram-канале сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко. По его информации, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" предложил кандидатуру наредпа на должность министра внутренних дел.

[ + – ] Сообщение Сергея Лещенко

Также это подтвердил нардеп Александр Качура.

[ + – ] Сообщение Александра Качуры

Фокус предлагает ознакомиться с самой важной информацией из биографии Дениса Монастырского.

Биография Дениса Монастырского

Родился в июне 1980 года в Хмельницком. В 2006 году окончил Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины.

Карьера и политическая деятельность

По окончанию института работал преподавателем и доцентом в Хмельницком институте управления и права.

Политическая биография Дениса Монастырского началась в 2002 году, когда стал помощником-консультантом народного депутата Виталия Олуйко от фракции "Народной партии".

С 2014 года – помощник-консультант народного депутата Антона Геращенко от фракции "Народный фронт".

До избрания народным депутатом (с 2015 по 2019 год), работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы Аналитического центра "Украинский институт будущего".

Отметим, директором этого направления в Центре был Антон Геращенко.

Во время президентской кампании Зеленского, был в составе "ЗеКоманды" в качестве эксперта в области реформирования правоохранительных органов.

С сентября 2019 года – народный депутат Верховной Рады, избран под №19 по спискам "Слуги народа". Последняя на сегодня ступень политической биографии Дениса Монастырского — председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

[ + – ] Народный депутат Денис Монастырский

Награды и регалии

Биография Дениса Монастырского гласит, что он – кандидат юридических наук. Он – автор и соавтор 25 научных публикаций, трех учебных пособий, а также 70 законопроектов, поданных в Раду.

Семья

Есть в биографии Дениса Монастырского и семья — Жена Жанна Викторовна, которая является специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР. Пара имеет двух детей — Павла и Михаила.

Увлечения

Судя по странице нардепа в Facebook, в биографии Дениса Монастырского далеко не последнюю роль играют книги, походы и отдых на природе. В соцсети у него есть впечатляющие фото природных ландшафтов.

[ + – ] Денис Монастырский в горах

Напомним, во вторник, 12 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить руководителем Министерства внутренних дел (МВД) народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского. Фракция решение поддержала.

Позже нардеп пообщался с журналистами, когда выходит из заседания фракции. По его словам, согласиться на предложение президента было самым сложным решением в его жизни.