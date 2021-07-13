Денис Монастирський: що відомо про можливого наступника Арсена Авакова

Кандидатуру нардепа під час засідання фракції "Слуга народу" висунув президент Володимир Зеленський, а його призначення може пройти вже цієї п'ятниці.

Згідно з інформацією, озвученою відразу декількома джерелами, посаду глави МВС замість який подав у відставку Арсена Авакова може зайняти нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.

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Зокрема, про це у своєму Telegram-каналі повідомляє екснардеп Сергій Лещенко. За його інформацією, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" запропонував кандидатуру нардпа на посаду міністра внутрішніх справ.

[ + – ] Повідомлення Сергія Лещенка

Також це підтвердив нардеп Олександр Качура.

[ + – ] Повідомлення Олександра Качури

Фокус пропонує ознайомитися з найважливішою інформацією з біографії Дениса Монастирського.

Біографія Дениса Монастирського

Народився у червні 1980 року в Хмельницькому. У 2006 році закінчив Інститут держави і права ім. Корецького НАН України.

Карʼєра і політична діяльність

По закінченню інституту працював викладачем і доцентом в Хмельницькому інституті управління та права.

Політична біографія Дениса Монастирського почалася у 2002 році, коли він став помічником-консультантом народного депутата Віталія Олуйка від фракції "Народної партії".

З 2014 року — помічник-консультант народного депутата Антона Геращенка від фракції "Народний фронт".

До обрання народним депутатом (з 2015 по 2019 рік), працював експертом з питань реформування правоохоронної і судової системи Аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

Зазначимо, директором цього напрямку в Центрі був Антон Геращенко.

Під час президентської кампанії Зеленського, був у складі "ЗеКоманди" в якості експерта у сфері реформування правоохоронних органів.

З вересня 2019 року — народний депутат Верховної Ради, обраний під №19 за списками "Слуги народу". Остання на сьогодні ступінь політичної біографії Дениса Монастирського — голова Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

[ + – ] Народний депутат Денис Монастирський

Нагороди та регалії

Біографія Дениса Монастирського говорить, що він — кандидат юридичних наук. Він — автор і співавтор 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників, а також 70 законопроектів, поданих в Раду.

Родина

Є в біографії Дениса Монастирського і сімʼя — дружина Жанна Вікторівна, яка є фахівцем юридичного відділу Управління правового забезпечення ДБР. Пара має двох дітей — Павла і Михайла.

Захоплення

Судячи по сторінці нардепа у Facebook, в біографії Дениса Монастирського далеко не останню роль відіграють книги, походи і відпочинок на природі. У соцмережі у нього є вражаючі фото природних ландшафтів.

[ + – ] Денис Монастирський в горах

Нагадаємо, у вівторок, 12 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував призначити керівником Міністерства внутрішніх справ (МВС) народного депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського. Фракція рішення підтримала.

Пізніше нардеп поспілкувався з журналістами, коли виходив із засідання фракції. За його словами, погодитися на пропозицію президента було найскладнішим рішенням у його житті.