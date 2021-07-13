"Найскладніше рішення в житті", — Монастирський про пропозицію Зеленського стати главою МВС (відео)

Вибір президента нардеп пояснює тим, що Зеленський довіряє йому, адже вони "йшли в одній команді" на виборах.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський після засідання поспілкувався з журналістами. Під час спілкування він сказав, що "йде на жертву, погоджуючись стати міністром внутрішніх справ". Кадри були опубліковані на сторінці партії у Facebook.

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"За підсумками фракції, я можу сказати, що прийняв найважче рішення у своєму житті — відповісти "так" на пропозицію президента очолити міністерство внутрішніх справ. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, особистість і політик", — сказав він.

Нардеп розповів, що його призначення може відбутися вже цієї пʼятниці, 16 липня. Про причини відставки Авакова парламентарію нічого невідомо, а сама розмова із Зеленським відбулася сьогодні вранці.

Крім того, журналісти поцікавилися, чому Зеленський висунув на пост глави МВС саме його.

"Чому саме мене запропонував Зеленський? Він запропонував мене як людину, з яким він йшов у команді, зокрема ми були заявлені як команда президента, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. І як людину, яка, на думку президента, зможе очолити цей напрямок", — відповів Монастирський.

До цього ми писали, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку. ЇЇ розглянуть на засіданні Верховної Ради цього четверга.

Пізніше ми розповідали, що на засіданні фракції "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського як кандидата на пост нового глави МВС. Фракція це рішення підтримала.

Крім того, ЗМІ повідомляють про можливу відставку ще трьох міністрів — Дениса Малюськи, Олександра Ткаченка та Андрія Тарана.