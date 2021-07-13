Крім Авакова, у відставку можуть піти ще три міністри, — ЗМІ

В ОП, запевняють журналісти, мають намір звільнити главу Мін'юсту Дениса Малюську, міністра оборони Андрія Тарана і Олександра Ткаченка з Мінкульту.

Крім глави МВС Арсена Авакова, який сьогодні написав заяву про відставку, в Офісі президента розглядають можливість звільнення ще трьох міністрів — Дениса Малюськи (Мінʼюст), Андрія Тарана (Міноборони) і Олександра Ткаченка (Мінкульт).

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в уряді.

"Джерела в Кабміні повідомляють, що міністр юстиції Денис Малюська зараз в Офісі президента, де його проситимуть написати заяву на звільнення. Те ж чекає міністра оборони Андрія Тарана і, ймовірно, міністра культури Олександра Ткаченка", — розповіли журналісти.

Крім того, "Дзеркало тижня" стверджує, що питання по Малюсьці і Тарану розглянуть вже на цьому засіданні. Також підніметься питання про "обговорення претензій" до генерального прокурора Ірині Венедіктової.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Відомо, що його заяву розглянуть у Верховній Раді цього четверга, 15 липня.

Також ми розповідали, що під час засідання фракції "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру нардепа Дениса Монастирського на пост глави МВС. Фракція це рішення нібито "зустріла оплесками".

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