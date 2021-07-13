Кроме Авакова, в отставку могут уйти еще три министра, - СМИ

В ОП, уверяют журналисты, намерены уволить главу Минюста Дениса Малюську, министра обороны Андрея Тарана и Александра Ткаченко из Минкульта.

Помимо главы МВД Арсена Авакова, который сегодня написал заявление об отставке, в Офисе президента рассматривают возможность увольнения еще трех министров – Дениса Малюськи (Минюст), Андрея Тарана (Минобороны) и Александра Ткаченко (Минкульт).

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правительстве.

"Источники в Кабмине сообщают, что министр юстиции Денис Малюська сейчас в Офисе президента, где его будут просить написать заявление на увольнение. То же ждет министра обороны Андрея Тарана и, вероятно, министра культуры Александра Ткаченко", — рассказали журналисты.

Кроме того, "Зеркало недели" утверждает, что вопрос по Малюське и Тарану будет рассмотрен уже на этом заседании. Также поднимется вопрос об "обсуждение претензий" к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Известно, что его заявление рассмотрят в Верховной Раде в этот четверг, 15 июля.

Также мы рассказывали, что в ходе заседания фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру нардепа Дениса Монастырского на пост главы МВД. Фракция это решение якобы "встретила аплодисментами".

Ранее Фокус рассказывал, чем Аваков и спикер ВРУ Дмитрий Разумков раздражают Банковую.