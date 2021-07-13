Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки Авакова 15 июля, – СМИ

Кадровый вопрос, уверяют журналисты, предварительно должны рассмотреть сегодня на заседании фракции "Слуга народа". Ожидается, что на нем будет президент Владимир Зеленский

Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова в четверг, 15 июля. Об этом сообщило информагентство "Украинские национальные новости" (УНН) со ссылкой на собственные источники.

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Президента Владимира Зеленского сегодня, 13 июля, ожидают на заседании парламентской фракции "Слуги народа". Рассматривать будут кадровые вопросы, в частности относительно Авакова.

"Сегодня в 18 часов – фракция "Слуга народа" с участием президента", – сказал источник УНН.

Отметим, слухи о возможной отставке Авакова появлялись неоднократно. В предыдущий раз, в конце июня, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опровергал информацию о потенциальной отставке.

Тогда сразу несколько собеседников разного уровня информированности во фракции "Слуга народа" сообщили изданию "НВ", что судьбу Авакова могут решить на следующей парламентской сессии осенью. "Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять", — рассказал один из нардепов.

[ + – ] Источник: "Слово и Дело"

Отметим, Арсен Аваков стоит во главе МВД с февраля 2014 года. Он рекордсмен по пребыванию в министерском кресле в Украине.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Зеленский заявлял, что Аваков может уйти в отставку из-за дела об убийстве Шеремета.

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что говорить об отставке Авакова нецелесообразно. Реформа МВД еще не завершилась.

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