В Офисе президента рассматривают отставку Авакова, - СМИ

По информации одного из источников журналиста, президент "почувствовал, что может и сам всем управлять".

В Офисе президента обсуждают возможность отправить в отставку министра МВД Арсена Авакова. Об этом сообщает НВ, ссылаясь на источники в "Слуге народа".

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По информации издания, сразу несколько собеседников разного уровня информированности во фракции "Слуга народа" сообщили о том, что судьбу Авакова могут решить на следующей парламентской сессии осенью. Даже если решение и будет принято, то сейчас у МВД нет окончательного согласия, как это реализовать.

"На осень они (Офис президента) попытаются убрать (министра МВД) Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять", — рассказал один из нардепов.

Он также добавил, что Аваков является единственным противовесом Зеленскому, что может превратить Офис президента в единоличный орган по принятию решений в Украине.

Другой источник также сообщил, что на данный момент окончательного решения нет. Президент еще не решил — увольнять министра или оставить.

Отметим, Арсен Аваков стоит во главе МВД с февраля 2014 года. Он рекордсмен по пребыванию в министерском кресле в Украине.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Зеленский заявлял, что Аваков может уйти в отставку из-за дела об убийстве Шеремета.

При этом в марте премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что говорить об отставке Авакова нецелесообразно. Реформа МВД еще не завершилась.