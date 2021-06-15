Офіс президента розглядає відставку Авакова, — ЗМІ

За інформацією одного з джерел журналіста, президент "відчув, що може і сам всім управляти".

В Офісі президента обговорюють можливість відправити у відставку міністра МВС Арсена Авакова. Про це повідомляє НВ, посилаючись на джерела в "Слузі народу".

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За інформацією видання, відразу кілька співрозмовників різного рівня інформованості у фракції "Слуга народу" повідомили про те, що долю Авакова можуть вирішити на наступній парламентській сесії восени. Навіть якщо рішення і буде прийнято, то зараз у МВС немає остаточної згоди, як це реалізувати.

"На осінь вони (Офіс президента) спробують прибрати (міністра МВС) Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може і сам всім управляти", — розповів один з нардепів.

Він також додав, що Аваков є єдиною противагою Зеленському, що може перетворити Офіс президента в одноосібний орган з прийняття рішень в Україні.

Інше джерело також повідомило, що наразі остаточного рішення немає. Президент ще не вирішив — звільняти міністра чи залишити.

Зазначимо, Арсен Аваков стоїть на чолі МВС з лютого 2014 року. Він рекордсмен з перебування в міністерському кріслі в Україні.

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Зеленський заявляв, що Аваков може піти у відставку через справу про вбивство Шеремета.

При цьому в березні премʼєр-міністр Денис Шмигаль стверджував, що говорити про відставку Авакова недоцільно. Реформа МВС ще не завершилася.