"Самое сложное решение в жизни", - Монастырский о предложении Зеленского стать главы МВД (видео)

Выбор президента нардеп объясняет тем, что Зеленский доверяет ему, ведь они "шли в одной команде" на выборах.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский после заседания пообщался с журналистами. В ходе общения он сказал, что "идет на жертву, соглашаясь стать министром внутренних дел". Кадры были опубликованы на странице партии в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"По итогам фракции, я могу сказать, что принял самое тяжелое решение в своей жизни – ответить "да" на предложение президента возглавить министерство внутренних дел. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, личность и политик", — сказал он.

Нардеп рассказал, что его назначение может состояться уже в эту пятницу, 16 июля. О причинах отставки Авакова парламентарию ничего неизвестно, а сам разговор с Зеленским состоялся сегодня утром.

Кроме того, журналисты поинтересовались, почему Зеленский выдвинул на пост главы МВД именно его.

"Почему именно меня предложил Зеленский? Он предложил меня как человека, с которым он шел в команде, в том числе мы были заявлены как команда президента, как руководителя профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности. И как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление", — ответил Монастырский.

До этого мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Его рассмотрят на заседании Верховной Рады в этот четверг.

Позже мы рассказывали, что на заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предложил Дениса Монастырского как кандидата на пост нового главы МВД. Фракция это решение поддержала.

Кроме того, СМИ сообщают о возможной отставке еще трех министров — Дениса Малюськи, Александра Ткаченко и Андрея Тарана.