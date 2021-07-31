"Будуть восени": в "Слузі народу" анонсували перестановки в Кабміні
Крім Міністерства оборони, новий міністр може з'явиться ще у двох відомствах, розв'язувати це питання буде Зеленський або Шмигаль.
Народний депутат партії "Слуга народу" Ірина Верещук анонсувала зміну кількох міністрів в Кабінеті міністрів цієї осені. Про це вона заявила в ефірі Україна 24.
За словами нардепа, зміни будуть восени. Також вона назвала Міністерства, які можуть отримати нового главу:
- Міністерство юстиції (нині очолює Денис Малюська)
- Міністерство культури (Олександр Ткаченко)
- Міністерство оборони (Андрій Таран)
"Мова йде про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть — це вирішувати президенту чи прем'єру. Прем'єру — якщо ми говоримо про, наприклад, міністра юстиції або культури, і президенту — коли мова йде про міністра оборони, це виключно його прерогатива вносити надання", — розповіла Верещук.
Нагадаємо, 15 липня міністра МВС Арсена Авакова відправили у відставку після його заяви. У відомство призначили Дениса Монастирського, який очолював комітет Ради.
27 липня Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ. Генерал-майор Валерій Залужний змінив на посаді Руслана Хомчака. Наступного дня, 28 липня, глава держави звільнив Главу Генштабу ЗСУ, командувачів ООС, а також Десантно-штурмових військ.