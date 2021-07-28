Новий головнокомандувач ЗСУ Залужний: в зоні ООС "без свити, без попередження, без напрягу"
Генерал-майор Валерій Залужний пов'язав своє життя з армією в 1997 році. За час військової кар'єри очолював бригади й оперативні командування "Північ" і "Захід".
Вчора, 27 липня, Володимир Зеленський змінив головнокомандувача Збройними силами України, замінивши на цій посаді Руслана Хомчака генерал-майором Валерієм Залужним.
Залужний Валерій Федорович народився 8 липня 1973 року в Житомирській області в Новограді-Волинському. До призначення на посаду головкому очолював оперативне командування "Північ". До цього був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ та першим заступником командувача об'єднаними силами.
Військову кар'єру Валерій Залужний почав у 1997 році, після того як із відзнакою закінчив загальновійськовий факультет в Одеському вищому об'єднаному командному училищі. Пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.
Військова кар'єра генерал-майора Валерія Залужного:
- 2005 рік — вступив до Національної академії оборони України. Завершив навчання в 2007 році із золотою медаллю, після чого був призначений начальником штабу — першим заступником командира 24-ї бригади в Яворові (Львівська область).
- 2007-2009 роки — служба в 24-й окремій механізованій бригаді.
- 13 жовтня 2009 рік — призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади (нині розформована).
- 2017 рік — начальник оперативного командування "Захід". Отримав звання генерала.
- 2018 рік — начальник штабу Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.
- 2019-2021 роки — командувач оперативного командування "Північ".
З 2014 року бере активну участь у російсько-українській війні. Під час, коли Залужний керував штабом ООС, українські війська звільнили село Південне (Донецька область), а також просунулися вперед у районі Волновахи.
Що кажуть військові про генерал-майора Залужного
Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін поговорив із військовими про нового головнокомандувача. Бійці, які мали справу із Залужний, відгукуються про нього позитивно. Генерал-майор Залужний часто з'являвся на передній лінії в зоні ООС "без свити, в супроводі всього одного офіцера, що вже влітку 2015 було рідкістю — без попередження і напрягу".
"Бойовий офіцер, генеральські погони отримав у 2017-му. Кожне його призначення — і в заступники командувача ООС, і на ОК "Північ" — офіцери незмінно сприймали з ентузіазмом", — сказав один із військових у коментарі Фокусу.
Офіцери із 79 бригади та 503 батальйону морської піхоти також відгукуються про генерал-майора Залужного як про "хорошого й тлумачного командира".
Нагадаємо, 27 липня Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. В ОП заявляють, що Хомчак не виконував поставлені завдання.