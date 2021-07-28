Новий головнокомандувач ЗСУ Залужний: в зоні ООС "без свити, без попередження, без напрягу"

Генерал-майор Валерій Залужний пов'язав своє життя з армією в 1997 році. За час військової кар'єри очолював бригади й оперативні командування "Північ" і "Захід".

Вчора, 27 липня, Володимир Зеленський змінив головнокомандувача Збройними силами України, замінивши на цій посаді Руслана Хомчака генерал-майором Валерієм Залужним.

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Залужний Валерій Федорович народився 8 липня 1973 року в Житомирській області в Новограді-Волинському. До призначення на посаду головкому очолював оперативне командування "Північ". До цього був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ та першим заступником командувача об'єднаними силами.

Військову кар'єру Валерій Залужний почав у 1997 році, після того як із відзнакою закінчив загальновійськовий факультет в Одеському вищому об'єднаному командному училищі. Пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

Військова кар'єра генерал-майора Валерія Залужного:

2005 рік — вступив до Національної академії оборони України. Завершив навчання в 2007 році із золотою медаллю, після чого був призначений начальником штабу — першим заступником командира 24-ї бригади в Яворові (Львівська область).

2007-2009 роки — служба в 24-й окремій механізованій бригаді.

13 жовтня 2009 рік — призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади (нині розформована).

2017 рік — начальник оперативного командування "Захід". Отримав звання генерала.

2018 рік — начальник штабу Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

2019-2021 роки — командувач оперативного командування "Північ".

З 2014 року бере активну участь у російсько-українській війні. Під час, коли Залужний керував штабом ООС, українські війська звільнили село Південне (Донецька область), а також просунулися вперед у районі Волновахи.

[ + – ] Валерій Залужний під час прощання з офіцером 58-ї бригади Володимиром Шпаком Фото: mil.in.ua

Що кажуть військові про генерал-майора Залужного

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін поговорив із військовими про нового головнокомандувача. Бійці, які мали справу із Залужний, відгукуються про нього позитивно. Генерал-майор Залужний часто з'являвся на передній лінії в зоні ООС "без свити, в супроводі всього одного офіцера, що вже влітку 2015 було рідкістю — без попередження і напрягу".

"Бойовий офіцер, генеральські погони отримав у 2017-му. Кожне його призначення — і в заступники командувача ООС, і на ОК "Північ" — офіцери незмінно сприймали з ентузіазмом", — сказав один із військових у коментарі Фокусу.

Офіцери із 79 бригади та 503 батальйону морської піхоти також відгукуються про генерал-майора Залужного як про "хорошого й тлумачного командира".

Нагадаємо, 27 липня Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. В ОП заявляють, що Хомчак не виконував поставлені завдання.