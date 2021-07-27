Поставлені завдання не виконувалися, — Подоляк про звільнення Хомчака

До кадрових перестановок, запевняє радник глави ОП, треба ставитися як до спроби "зробити систему більш якісною".

Генерал-майор Руслан Хомчак, будучи головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ), відповідав займаній посаді й розумів потреби національної оборони країни. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Фокусу.

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Редакція Фокуса вирішила уточнити в Офісі президента України, з чим пов'язана відставка Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ.

Так, журналіст під час спілкування зазначив, що риторика прес-секретаря президента Сергія Никифорова в ході брифінгу, який відбувся 27 липня, наводила на думку, що єдиною причиною відставки Руслана Хомчака був його конфлікт з главою Міноборони Андрієм Тараном, і поцікавився у Подоляка, були чи інші передумови для звільнення головнокомандувача ЗСУ.

Радник глави Офісу президента заявив, що рішення про відставку Хомчака слід оцінювати істотно ширше — в контексті інших рішень, прийнятих Володимиром Зеленським. За словами Подоляка, глава держави своїми кадровими рішеннями переглядає систему взаємовідносин у сфері оборони та в секторі безпеки країни.

"Звичайно, у випадку з заміною головнокомандувача, один з ключових мотивів — необхідність стовідсоткового взаєморозуміння між керівництвом Збройних Сил та Міністерства оборони. Але це далеко не ключовий і точно не єдиний мотив. Повинні бути посилення напряму з підготовки та реалізації держоборонзамовлення, модернізації армії, забезпечення військових — їх професійної та соціальної перспективи. Тобто ситуація комплексна, і її не варто зводити до якоїсь однієї особистісної причини", — пояснив радник голови ОП.

Журналіст поцікавився, чи був Руслан Хомчак ефективним головнокомандувачем ВСУ і чи зміг би генерал-майор далі займати свою посаду, якби не конфлікт з Андрієм Тараном.

У відповідь на це Подоляк назвав Хомчака патріотом і професіоналом, який "чітко розуміє потреби національної оборони й точно відповідав займаній посаді всі роки перебування на ній". Радник глави ОП запевнив, що генерал-майор усвідомлював, хто протистоїть Україні й користувався авторитетом серед військовослужбовців.

Кадрові рішення у ВСУ, за словами Подоляка, потрібно розцінювати як спробу зробити систему більш якісною, оскільки Міністерство оборони на цей час перебуває в процесі серйозної кадрової трансформації, як і сектор безпеки в цілому.

Журналіст Фокуса нагадав, що Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", яке вийшло в ефір 24 червня, стверджував, що Хомчак і Таран "працюють над виправленням помилок", але через місяць головнокомандувач ЗСУ був звільнений.

"Що таке надзвичайне сталося?" — поцікавився журналіст у радника глави Офісу президента.

У відповідь на це Подоляк зазначив, що глава держави дозволяє менеджерам брати на себе відповідальність і виправляти власні недоліки, а в інтерв'ю Зеленський недвозначно дав зрозуміти всім, що час на виправлення допущених помилок є.

"Це було майже місяць тому. Очевидно, що поставлені президентом завдання не виконувалися так ефективно, як Володимир Зеленський на це розраховує. Все, що стосується сфери оборони та сектора безпеки, повинно забезпечуватися на сто відсотків — це пріоритет президента. Тепер після комплексних кадрових змін чекаємо більш активної роботи і в армії, і в Міністерстві оборони, і в структурах сектору безпеки", — підсумував Михайло Подоляк у коментарі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. За словами прес-секретаря глави держави, президент не сумнівається в патріотизмі генерал-майора, але хотів би бачити взаємодію між Міноборони та ЗСУ, а не постійні конфлікти між ними.

Також Фокус розповідав, що Зеленський назвав звільнення Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ продовженням кадрових змін в Міноборони та в оборонному секторі.