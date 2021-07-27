Поставленные задачи не исполнялись, — Подоляк об увольнении Хомчака

К кадровым перестановкам, уверяет советник главы ОП, нужно относится как к попытке "сделать систему более качественной".

Генерал-майор Руслан Хомчак, будучи главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ), соответствовал занимаемой должности и понимал потребности национальной обороны страны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу.

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Редакция Фокуса решила уточнить в Офисе президента Украины, с чем связана отставка Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ.

Так, журналист во время общения отметил, что риторика пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в ходе брифинга, который состоялся 27 июля, наводила на мысль, что единственной причиной отставки Руслана Хомчака был его конфликт с главой Минобороны Андреем Тараном, и поинтересовался у Подоляка, были ли другие предпосылки для увольнения главнокомандующего ВСУ.

Советник главы Офиса президента заявил, что решение об увольнении Хомчака следует оценивать существенно шире — в контексте других решений, принятых Владимиром Зеленским. По словам Подоляка, глава государства своими кадровыми решениями пересматривает систему взаимоотношений в сфере обороны и в секторе безопасности страны.

"Конечно, в случае с заменой главнокомандующего, один из ключевых мотивов — необходимость стопроцентного взаимопонимания между руководством Вооруженных Сил и Министерства обороны. Но это далеко не ключевой и точно не единственный мотив. Должны быть усиления направления по подготовке и реализации гособоронзаказа, модернизации армии, обеспечения военных — их профессиональной и социальной перспективы. То есть ситуация комплексная, и ее не стоит сводить к какой-то одной личностной причине", — объяснил советник главы ОП.

Журналист поинтересовался, был ли Руслан Хомчак эффективным главнокомандующим ВСУ и смог ли бы генерал-майор дальше занимать свою должность, если бы не конфликт с Андреем Тараном.

В ответ на это Подоляк назвал Хомчака патриотом и профессионалом, который "четко понимает потребности национальной обороны и точно соответствовал занимаемой должности все годы пребывания в ней". Советник главы ОП заверил, что генерал-майор осознавал, кто противостоит Украине и пользовался авторитетом среди военнослужащих.

Кадровые решения в ВСУ, по словам Подоляка, нужно расценивать как попытку сделать систему более качественной, поскольку Министерство обороны на данный момент пребывает в процессе серьезной кадровой трансформации, как и сектор безопасности в целом.

Журналист Фокуса напомнил, что Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1", которое вышло в эфир 24 июня, утверждал, что Хомчак и Таран "работают над исправлением ошибок", но спустя месяц главнокомандующий ВСУ был уволен.

"Что такое чрезвычайное произошло?" — поинтересовался журналист у советника главы Офиса президента.

В ответ на это Подоляк отметил, что глава государства позволяет менеджерам брать на себя ответственность и исправлять собственные недочеты, а в интервью Зеленский недвусмысленно дал понять всем, что время на исправление допущенных ошибок есть.

"Это было почти месяц назад. Очевидно, что поставленные президентом задачи не исполнялись так эффективно, как Владимир Зеленский на это рассчитывает. Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов — это приоритет президента. Теперь после комплексных кадровых перемен ожидаем более активной работы и в армии, и в Министерстве обороны, и в структурах сектора безопасности", — подытожил Михаил Подоляк в комментарии Фокусу.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. По словам пресс-секретаря главы государства, президент не сомневается в патриотизме генерал-майора, но хотел бы видеть взаимодействие между Минобороны и ВСУ, а не постоянные конфликты между ними.

Также Фокус рассказывал, что Зеленский назвал увольнение Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ продолжением кадровых изменений в Минобороны и в оборонном секторе.