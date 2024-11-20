Зеленський виступив за множинне громадянство в Україні: чому це важливо (відео)

Презентуючи "План стійкості", президент наголосив на необхідності дозволити множинне громадянство. Володимир Зеленський намагається реалізувати цю зміну вже вп’яте.

19 листопада президент Володимир Зеленський представив "План внутрішньої стійкості України" та виступив за можливість множинного громадянства для громадян. Про це відомо із запису його виступу у Верховній Раді.

Володимир Зеленський про множинне громадянство — з 56:25 та 1:00:50

Зеленський про множинне громадянство в Україні

Один із пунктів плану — людський капітал. Лідер уточнив, що фактично йдеться про повагу з боку держави до кожного громадянина.

"Ми повинні створити всі умови для того, щоб українці, де б вони не були, дійсно могли відчувати себе українцями", — наголосив Зеленський.

З його слів, громадяни мають працювати "в Україні, з Україною, для України". Президент пояснив, що потрібен сильний емоційний зв’язок з державою й нацією.

"Які конкретні рішення можна озвучити зараз із метою збереження людського капіталу України? Україні потрібен інститут множинного громадянства", — зауважив Зеленський.

Він наголосив, що держава має визнати "цю реальність".

"Українці — це вже глобальна нація, ми повинні намагатися не обмежити їхні права, а спрямувати в інтересах України", — додав політик.

Множинне громадянство в Україні: що передувало

Президент Володимир Зеленський звертався до Верховної Ради з пропозицією щодо множинного громадянства в Україні неодноразово. Цей пункт був однією з передвиборчих обіцянок політика, він намагався втілити ідею в життя у 2019 році, наприкінці 2021-го та двічі за 2024 рік.

"Я б хотів, щоб наші люди за кордоном, особливо жінки й діти, коли вони працевлаштовуються, знаходять нове життя, щоб вони не поспішали відмовлятися від громадянства нашої держави. Нам не можна їх втрачати", — пояснював потребу множинного громадянства в Україні Зеленський ще у 2023-му.

У Головному науково-експертному управлінні ВР у 2019 році стверджували, що законопроєкт про множинне громадянство в Україні призведе до поширення "узаконеного подвійного громадянства", що суперечить Конституції.

Ідею множинного громадянства в Україні також підтримав у 2023 році ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Украй необхідно зберегти їхній зв'язок із Батьківщиною. Це про майбутнє України й українства. Тому одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство", — зазначав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав умову, за якої Україна програє у війні з Росією.