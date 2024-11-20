Зеленский выступил за множественное гражданство в Украине: почему это важно (видео)

Презентуя "План устойчивости", президент отметил необходимость разрешить множественное гражданство. Владимир Зеленский пытается реализовать это изменение уже в пятый раз.

19 ноября президент Владимир Зеленский представил "План внутренней устойчивости Украины" и выступил за возможность множественного гражданства для граждан. Об этом известно из записи его выступления в Верховной Раде.

Владимир Зеленский о множественном гражданстве — с 56:25 и 1:00:50

Зеленский о множественном гражданстве в Украине

Один из пунктов плана — человеческий капитал. Лидер уточнил, что фактически речь идет об уважении со стороны государства к каждому гражданину.

"Мы должны создать все условия для того, чтобы украинцы, где бы они ни находились, действительно могли чувствовать себя украинцами", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, граждане должны работать "в Украине, с Украиной, для Украины". Президент объяснил, что нужна сильная эмоциональная связь с государством и нацией.

"Какие конкретные решения можно озвучить сейчас с целью сохранения человеческого капитала Украины? Украине нужен институт множественного гражданства", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что государство должно признать "эту реальность".

"Украинцы — это уже глобальная нация, мы должны пытаться не ограничить их права, а направить в интересах Украины", — добавил политик.

Множественное гражданство в Украине: что предшествовало

Президент Владимир Зеленский обращался в Верховную Раду с предложением о множественном гражданстве в Украине неоднократно. Этот пункт был одним из предвыборных обещаний политика, он пытался воплотить идею в жизнь в 2019 году, в конце 2021-го и дважды за 2024 год.

"Я бы хотел, чтобы наши люди за рубежом, особенно женщины и дети, когда они трудоустраиваются, находят новую жизнь, чтобы они не спешили отказываться от гражданства нашего государства. Нам нельзя их терять", — объяснял необходимость множественного гражданства в Украине Зеленский еще в 2023-м.

В Главном научно-экспертном управлении ВР в 2019 году утверждали, что законопроект о множественном гражданстве в Украине приведет к распространению "узаконенного двойного гражданства", что противоречит Конституции.

Идею множественного гражданства в Украине также поддержал в 2023 году экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Крайне необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство", — отмечал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина проиграет в войне с Россией.