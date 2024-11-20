Зеленский не исключает, что Украина может проиграть войну: названо условие

Владимир Зеленский отметил, что единственный способ завершить боевые действия в стране — это дипломатия. Вместе с тем многое зависит от главы Кремля Владимира Путина.

Если США сократит помощь, то Украина проиграет в войне. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

"Если они (США, — Ред.) будут сокращать (помощь), я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы будем бороться. Мы имеем собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю ее недостаточно, чтобы выжить. Но если будет такой выбор США, мы будем решать, что делать", — сказал Зеленский.

На вопрос, сможет ли новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп повлиять на президента РФ Владимира Путина в вопросе окончания войны, Владимир Зеленский отметил, что США являются гораздо более сильной страной.

"Это будет непросто, но я думаю, если использовать все те возможности, которые есть у США, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. США сильнее. Экономика сильнее. США имеют очень большое влияние", — ответил Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что дипломатия — единственный способ положить конец войне. На вопрос, может ли Путин принять это решение, отметил, что от главы РФ зависит очень многое.

"Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну. Но это также зависит от Соединенных Штатов Америки гораздо больше. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и полномочия, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает уменьшить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать", — добавил украинский президент.

Он также отметил, что первые дни войны были самыми тяжелыми. Однако теперь все будет зависеть от единства против России.

"Я думаю, это был самый сложный период, но сейчас этот период, этот момент зависит, я думаю, от нашего единства в Украине, и я думаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единство между Украиной и Соединенными Штатами", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что 19 ноября Владимир Зеленский представил в Раде "План устойчивости" из 10 пунктов. Он заявил, что выборов в Украине не будет и рассказал, будут ли менять мобилизационный возраст. Также, согласно плану, Минобороны должно в ближайшее время представить новую систему контрактов для тех граждан, которые не достигли мобилизационного возраста 25 лет.