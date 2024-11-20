"Не будемо жертвувати десятками тисяч": Зеленський висловився про Крим та переговори

Окупований росіянами півострів Крим Україна буде повертати дипломатично, а не бойовим шляхом, пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Президент наголосив, що заради цього не будуть гинути люди.

Україна заради припинення вогню та мирних переговорів з РФ не буде юридично відмовлятись від територій, окупованих росіянами з 2014 року. При цьому повернення Криму, який Володимир Путін вважає навічно російським, буде відбуватись не військовим шляхом, без втрат людських життів. Про можливість повернення до довоєнних кордонів 1991 року президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News.

Видання розповіло, що відправило репортера Трея Інгста на розмову з президентом Зеленським на честь тисячного дня повномасштабної війни РФ. Трей зустрівся з президентом під Краматорськом, коли той відвідував позиції 25 бригади ЗСУ, а потім вони продовжили спілкування в іншому місці, чути на відео. Репортер поцікавився, як Україна буде реагувати на заяви РФ про припинення вогню в обмін на визнання окупованих українських територій — і областей, і Криму. Зеленський заявив, що неможливі жодні перемовини, в яких ітиметься про юридичне визнання. Щодо заяв Володимира Путіна про те, що "Крим ніколи не повернеться в руки України", то він розповів про дипломатичний шлях повернення і про те, що заради цього не будуть гинути українці.

"Я вже казав, що ми готові дипломатичним шляхом повернути Крим. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму… Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", — сказав він.

Позиція України щодо угоди про припинення вогню стосується усіх територій, які РФ окупувала з 2014 року, наголосив президент у розмові з FoxNews.

"Ми не можемо юридично визнати жодну окуповану територію України російською. Це про території, окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо, ми цього не приймаємо", — заявив президент.

Зазначимо, в іншій частині інтерв'ю, фрагменти якого публікує FoxNews, Зеленський пояснив репортеру, що найважче українцям не зараз, на тисячний день війни. На його думку, найважче було у перші дні вторгнення, коли росіяни підходили до Києва. Крім того, він сказав, що політикам не можна говорити з Путіним, бо той убивця, а без допомоги США Україна не втримається.

"Якщо [уряд США] припинять [допомогу], я думаю, ми програємо. Звісно, у будь-якому разі ми залишимося, будемо боротися, у нас є власне виробництво, але цього недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, цього недостатньо, щоб вижити", — почули американські журналісти.

Тим часом 19 листопада Зеленський представив українцям "План стійкості". План складається з 10 пунктів, які описують, в яких напрямках слід працювати найближчим часом.

Нагадуємо, в ніч на 20 листопада Сили оборони могли поцілити ракетами по пункту управління ЗС РФ. Водночас західні посольства попередили працівників про небезпеку та тимчасово закрились.