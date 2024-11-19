6 ракет з 8 долетіли куди треба: в США підтвердили перше використання ЗСУ ATACMS по арсеналу в РФ

Ця атака стала першим випадком, коли Україна використала американську зброю дальнього радіуса дії для ударів по цілях глибоко всередині Росії.

Україна вперше в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вдарила по території Росії американськими ракетами ATACMS. Для цього використали 8 ракет. Про це пише Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника.

Так, 19 листопада в РФ заявили, що російська ППО змогла перехопити 5 із 6 американських ракет, які були випущені по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки однієї з них впали на об’єкт і спричинили пожежу, яку швидко загасили, а жертв і руйнувань немає.

Між тим американський посадовець підтвердив, що Україна використовували ракети ATACMS.

Представник США на умовах анонімності сказав, що Росії вдалося перехопити дві з восьми ракет, випущених Україною, і що удар було завдано по точці постачання боєприпасів.

Телеканал CNN з посиланням на двох американських чиновників також підтверджує, що Україна вперше вразила арсенал з озброєнням в РФ ракетами ATACMS.

"Ця атака стала першим випадком, коли Україна використала американську зброю дальнього радіуса дії для ударів по цілях глибоко всередині Росії, і демонструє, що Київ не гаяв часу, щоб скористатися новими наданими можливостями", — пише телеканал.

Нагадаємо, що цього тижня президент США Джо Байден схвалив використання Україною ATACMS, ракет найбільшої дальності, які постачав Вашингтон, для таких атак у Росії. Москва описала їхнє потенційне використання як ескалацію, яка зробить Вашингтон прямим комбатантом у війні та призведе до помсти Росії.

Через таке рішення Байдена у Конгресі США окремі політики почали вимагати його імпічменту.