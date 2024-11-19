У Конгресі США вимагають оголосити імпічмент Байдену через дозвіл Києву бити по РФ

Конгресмен Томас Мессі вважає рішення американського президента злочином, і назвав Джо Байдена "маріонеткою глибинної держави".

У Конгресі США вважають, що президент Джо Байден здійснив "неконституційний акт війни", оскільки дозволив Україні використовувати західну зброю для ударів по території РФ, через що йому має бути оголошено імпічмент. Про це на своїй сторінці в Х(Твіттері) написав член Палати представників Конгресу США від штату Кентуккі Томас Мессі.

"Дозволивши атакувати ракетами великої дальності Росію, Байден вчиняє неконституційний акт війни, який ставить під загрозу життю всіх громадян США", — написав конгресмен.

Мессі наголосив, що рішення американського президента є злочином, і назвав Джо Байдена "маріонеткою глибинної держави".

"Дозволив атакувати ракетами великої дальності Росію, Байден здійснює неконституційний акт війни, який ставить під загрозу життя всіх громадян США", — написав конгресмен.

Мессі наголосив, що рішення Байдена є злочином. Він також назвав американського лідера "маріонеткою глибинної держави", під яким мається на увазі потік бюрократії та політиків, які протягом довгих років обіймають свої посади.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден уперше дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети для ударів углиб Росії. Цю інформацію підтвердив представник Держдепартаменту США Брайан Ніколс.