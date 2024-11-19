В Конгрессе США требуют объявить импичмент Байдену из-за разрешения Киеву бить по РФ

Конгрессмен Томас Месси считает решение американского президента преступлением, и назвал Джо Байдена "марионеткой глубинного государства".

В Конгрессе США считают, что президент Джо Байден совершил "неконституционный акт войны", поскольку позволил Украине использовать западное оружие для ударов по территории РФ, из-за чего ему должен быть объявлен импичмент. Об этом на своей странице в Х(Твиттере) написал член Палаты представителей Конгресса США от штата Кентукки Томас Месси.

"Позволив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США", — написал конгрессмен.

Месси подчеркнул, что решение американского президента является преступлением, и назвал Джо Байдена "марионеткой глубинного государства".

"Позволив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США", — написал конгрессмен.

Месси подчеркнул, что решение Байдена является преступлением. Он также назвал американского лидера "марионеткой глубинного государства", под которым подразумевается поток бюрократии и политиков, которые в течение долгих лет занимают свои должности.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Эту информацию подтвердил представитель Госдепартамента США Брайан Николс.