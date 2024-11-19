6 ракет из 8 долетели куда надо: в США подтвердили первое использование ВСУ ATACMS по арсеналу в РФ

Эта атака стала первым случаем, когда Украина использовала американское оружие дальнего радиуса действия для ударов по целям глубоко внутри России.

Украина впервые в 1000-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину ударила по территории России американскими ракетами ATACMS. Для этого использовали 8 ракет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Так, 19 ноября в РФ заявили, что российская ПВО смогла перехватить 5 из 6 американских ракет, которые были выпущены по военному объекту в Брянской области, а обломки одной из них упали на объект и вызвали пожар, который быстро потушили, а жертв и разрушений нет.

Между тем американский чиновник подтвердил, что Украина использовали ракеты ATACMS.

Представитель США на условиях анонимности сказал, что России удалось перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по точке поставки боеприпасов.

Телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников также подтверждает, что Украина впервые поразила арсенал с вооружением в РФ ракетами ATACMS.

"Эта атака стала первым случаем, когда Украина использовала американское оружие дальнего радиуса действия для ударов по целям глубоко внутри России, и демонстрирует, что Киев не терял времени, чтобы воспользоваться новыми предоставленными возможностями", — пишет телеканал.

Напомним, что на этой неделе президент США Джо Байден одобрил использование Украиной ATACMS, ракет наибольшей дальности, которые поставлял Вашингтон, для таких атак в России. Москва описала их потенциальное использование как эскалацию, которая сделает Вашингтон прямым комбатантом в войне и приведет к мести России.

Из-за такого решения Байдена в Конгрессе США отдельные политики начали требовать его импичмента.