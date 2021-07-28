Новый главнокомандующий ВСУ Залужный: в зоне ООС "без свиты, без предупреждения, без напряга"

Генерал-майор Валерий Залужный связал свою жизнь с армией в 1997 году. За время военной карьеры возглавлял бригады и оперативные командования "Север" и "Запад".

Вчера, 27 июля Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными силами Украины, заменив на этом посту Руслана Хомчака генерал-майором Валерием Залужным.

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Залужный Валерий Федорович родился 8 июля 1973 года в Житомирской области в Новограде-Волынском. До назначения на пост главкома возглавлял оперативное командование "Север". До этого был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ и первым заместителем командующего объединенными силами.

Военную карьеру Валерий Залужный начал в 1997 году, после того как с отличием окончил общевоенный факультет в Одесском высшем объединенном командном училище. Прошел все ступени воинской службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир учебной роты, командир роты курсантов, командир батальона.

Военная карьера генерал-майора Валерия Залужного:

2005 год — поступил в Национальную академию обороны Украины. Завершил обучение в 2007 году с золотой медалью, после чего был назначен начальником штаба — первым замкомандира 24-й бригады в Яворове (Львовская область).

2007-2009 — служба в 24-й отдельной механизированной бригаде.

13 октября 2009 — назначен командиром 51-й отдельной механизированной бригады (ныне расформирована).

2017 — начальник оперативного командования "Запад". Получил звание генерала.

2018 — начальник штаба Объединенного оперативного штаба ВСУ.

2019-2021 — командующий оперативным командованием "Север".

С 2014 года принимает активное участие в российско-украинской войне. Во время, когда Залужный руководил штабом ООС, украинские войска освободили село Южное (Донецкая область), а также продвинулись вперед в районе Волновахи.

[ + – ] Валерий Залужный во время прощания с офицером 58-й бригады Владимиром Шпаком Фото: mil.in.ua

Что говорят военные о генерал-майоре Залужном

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин поговорил с военными о новом главнокомандующем. Бойцы, которые имели дело с Залужным, отзываются о нем позитивно. Генерал-майор Залужный часто появлялся на передней линии в зоне ООС "без свиты, в сопровождении всего одного офицера, что уже летом 2015 было редкостью — без предупреждения и напряга".

"Боевой офицер, генеральские погоны получил в 2017-м. Каждое его назначение — и в замы командующего ООС, и на ОК "Північ" — офицеры неизменно воспринимали с энтузиазмом", — сказал один из военных в комментарии Фокусу.

Офицеры из 79 бригады и 503 батальона морской пехоты также отзываются о генерал-майоре Залужном как о "хорошем и толковом командире".

Напомним, 27 июля Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. В ОП заявляют, что Хомчак не выполнял поставленные задачи.