Шмигаль вніс кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, — нардеп

Відразу два депутати заявили про те, що голосування за наступника Авакова відбудеться завтра, 16 липня.

Народний депутат Ярослав Юрчишин опублікував скан документа, у якому Денис Шмигаль вносить Дениса Монастирського на посаду глави Міністерства внутрішніх справ.

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"За пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка згідно з частиною 10 статті 83 Конституції України має право коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 9 скликання, вношу подання про визначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України", — вказується в документі.

Фото: Скриншот

У коментарях до публікації нардеп каже, що голосування може відбутися вже завтра, 16 липня.

За словами першого заступника глави комітету ВР Андрія Осадчука, представлення отримано комітетом з питань правоохоронної діяльності. Завтра о 9:30 воно буде розглядатися на засіданні.

"Потрібна кількість голосів, щоб підтримати подання, у комітеті точно буде", — заявив Осадчук ІА "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова, який очолював МВС 7 років. Заяву про відставку він написав 13 липня. Кандидатуру Монастирського запропонував особисто Володимир Зеленський на засіданні фракції.

Зазначимо, що під час пресконференції у травні президент Володимир Зеленський заявляв, що Аваков може піти у відставку в тому випадку, якщо підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета виправдають.

Фокус розбирався, що відомо про Дениса Монастирського.