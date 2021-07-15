Шмыгаль внес кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - нардеп

Сразу два депутата заявили о том, что голосование за преемника Авакова состоится завтра, 16 июля.

Народный депутат Ярослав Юрчишин опубликовал скан документа, в котором Денис Шмыгаль вносит Дениса Монастырского на должность главы Министерства внутренних дел.

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"По предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая согласно с частью 10 статьи 83 Конституции Украины имеет право коалиции депутатских фракций в Верховной Раде 9 созыва, вношу представление об определении Монастырского Дениса Анатолиевича министром внутренних дел Украины", — указывается в документе.

Фото: Скриншот

В комментариях к публикации нардеп говорит, что голосование может состояться уже завтра, 16 июля.

По словам первого замглавы комитета ВР Андрея Осадчука, представление получено комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. Завтра в 9:30 оно будет рассматриваться на заседании.

"Нужное количество голосов, чтобы поддержать представление, в комитете точно будет", — заявил Осадчук ИА "Интерфакс-Украина".

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку Арсена Авакова, который возглавлял МВД 7 лет. Заявление об отставке он написал 13 июля. Кандидатуру Монастырского предложил лично Владимир Зеленский на заседании фракции.

Отметим, что во время пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявлял, что Аваков может уйти в отставку в том случае, если подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают.

Фокус разбирался, что известно о Денисе Монастырском.