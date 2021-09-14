Шмигаль сказав, що в нього немає претензій до міністрів, але главу "Укртрансбезпеки" звільнив (відео)

"Укравтодор" отримав нового повноцінного керівника. Ним став Євген Кузькін.

У прем'єр-міністра Дениса Шмигаля немає претензій до міністрів. Про це він сказав 14 вересня на пресконференції. Перед цим прем'єра запитали про чутки, які з'являються в соцмережах і ЗМІ, що найближчим часом кілька членів уряду можуть бути відправлені у відставку.

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Прем'єр додав, що "незначні нюанси" в роботі деяких міністерств є, їх потрібно виправляти, але вони не настільки значні, щоб викликати кадрові ротації.

Тим часом напередодні Кабмін все ж таки ухвалив низку кадрових рішень.

Так, Євген Кузькін був призначений на посаду керівника "Укравтодору", перед цим його звільнили з посади першого заступника цього ж відомства. Зазначимо, що Кузькін став переможцем відповідного кадрового конкурсу ще 26 серпня. Попередній глава "Укравтодору" Олександр Кубраков став міністром інфраструктури, він називав Кузькіна "професіоналом із великої літери".

Іншим розпорядженням уряд із формулюванням "за власним бажанням" звільнив Єгора Прокопчука з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека").

Він став главою цього відомства 25 вересня 2020 року без конкурсу, шляхом укладення контракту на період дії коронавірусного карантину.

Тимчасовим керівником (до проведення конкурсу) "Укртрансбезпеки" став Микита Лагутін, який працює заступником голови цієї служби.

Нагадаємо, 8 вересня нардеп із фракції "Слуга народу" Олег Дунда сказав в ефірі одного з телеканалів, що в жовтні Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем очікує відставка. Він додав, що деякі міністри при цьому збережуть свої посади.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував слова свого колеги. "Про прем'єра точно, це — фейк. Повної заміни Кабміну не буде", — сказав він. Одночасно Арахамія сказав, що 20 вересня відбудеться засідання фракції, на якому будуть обговорюватися кадрові питання.