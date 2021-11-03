Любченко, Абрамовський, Резніков, Уруський і Таран. Більшість у Раді схвалила звільнення п'яти міністрів

Сьогодні народні депутати України відправили у відставку кілька міністрів Кабміну Дениса Шмигаля.

Більшість народних депутатів Верховної Ради проголосували за відставку міністра довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, голову Мінреінтеграції Олексія Резнікова, міністра стратегічних галузей Олега Уруського та голови Міноброни Андрія Тарана.

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Відставку Абрамовського підтримали 322 народні депутати. Парламентські фракції проголосували так:

"Слуга народу" — 221 голос.

ОПЗЖ — 18 голосів.

"Європейська солідарність" — 21 голос.

"Батьківщина" — 16 голосів.

Гурт "За майбутнє" — 13 голосів.

Гурт "Довіра" — 19 голосів.

Нардепи з "Голосу" не підтримали відставку Абрамовського.

Відставку Любченка підтримали 320 парламентаріїв. За фракціями результати виглядали так:

"Слуга народу" — 220 голосів.

ОПЗЖ — 14 голосів.

"Європейська солідарність" — 23 голоси.

"Батьківщина" — 14 голосів.

"Голос" — 1 голос.

Гурт "За майбутнє" — 14 голосів.

Гурт "Довіра" — 19 голосів.

"Інтерфакс-Україна" сьогодні писало про проведення обшуків у Любченка через можливе ухилення від сплати податків.

Прессекретарка чиновника Анастасія Політико повідомила, що за місцем роботи в Мінекономіки та за місцем проживання Любченка обшуки не проходили.

"Слідчі дії, які відбуваються сьогодні у Державній податковій службі України, проводяться за обставинами, виявленими та переданими до правоохоронних органів власне службою", — уточнила вона.

З відставкою Резнікова погодилися 329 нардепів: 229 голосів дали "Слуги народу", 17 — ОПЗЖ, 24 — "Європейська солідарність", 18 — "Батьківщина", 10 — "За майбутнє" та 18 — гурт "Довіра".

Він також залишить посаду першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі. Його обов'язки можуть перейти до глави делегації Леоніда Кравчука й іншого заступника голови Олександра Мережка.

Відставку Уруського підтримали 342 парламентарії. Фракція "Слуга народу" дала найбільше голосів — 224, ОПЗЖ — 17, "Європейська солідарність" — 22, "Батьківщина" — 19, "Голос" — 16, гурт "За майбутнє" — 11, а "Довіра" — 18.

На заміну Уруському розглядають главу Державної митної служби Павла Рябікіна.

Тарана відправили у відставку після чергового голосування. Таке рішення підтримали 341 нардеп.

Абрамовського призначили міністром у червні минулого року, до призначення він був заступником голови цього відомства Ольги Буславець. Нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тистик говорив, що місце Абрамовського може зайняти його перший заступник Руслан Стрілець.

Любченко до переходу на посаду міністра економіки керував Державною податковою службою. Рада призначила його міністром економіки 20 травня цього року. Главою Мінекономіки може стати заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.

Резніков із квітня 2016 року та до вересня 2018 року працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань виробництва самоврядних повноважень. Президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова на посаду міністра з реінтеграції 4 березня 2020 року. Тепер Зеленський хоче бачити його на посаді голови Міністерства оборони.

Крісло голови Мінреінтеграції може зайняти нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Уруський у 2014 році був заступником гендиректора концерну "Укроборонпром". Також він обіймав посаду заступника голови Державного космічного агентства. У 2020 році його призначили міністром стратегічних галузей.

Тарана призначили міністром оборони у березні минулого року. З 2011 до 2014 року він був представником Міноборони при Представництві України при ООН. У грудні 2015 року Таран став першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, на цій посаді він пропрацював до квітня 2016 року.