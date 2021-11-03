Фокус на молоді, фінансова допомога. Верещук розповіла, що робитиме на посаді голови Мінреінтеграції

Народна депутатка Ірина Верещук хоче розпочати оцінку реалізації профільних проектів і державних програм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук після призначення на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України обіцяє здійснити аудит виконання міністерством поставлених завдань. Про це вона написала у Facebook.

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Верещук проводитиме перевірку результатів роботи відомства згідно з профільними законами України, указами президента, актами уряду та рішеннями Ради нацбезпеки та оборони.

"Треба зрозуміти, де ми зараз перебуваємо в плані виконання профільних стратегій. Потрібно чітко оцінити ступінь реалізації тих чи інших профільних проектів і державних програм", – зазначила політикиня.

На думку Верещук, Мінреінтеграції має стати "генератором м'якої сили" з роботи з тимчасово окупованим Кримом і територіями Донбасу.

Нардепка написала список пріоритетів роботи на посаді:

"Реінтеграція вже сьогодні" шляхом інформаційної, гуманітарної та цифрової присутності на тимчасово окупованих територіях.

Фокус на молоді.

Мобілізація міжнародної фінансової допомоги на проекти інфраструктури.

Учора, 2 листопада, Верещук обіцяла не робити різких рухів у Мінреінтеграції. Вона заявила, що готова працювати з командою Олексія Резнікова, який залишив посаду голови міністерства за власним бажанням.

Верещук також зауважила, що очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій їй запропонував президент України Володимир Зеленський.

Фокус повідомляв, що Резніков обійме посаду міністра оборони України. Це рішення підтвердив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У жовтні Верещук говорила, що її розглядали на посаду міністра оборони. Замінити міністра оборони може лише президент України за квотою.