Фокус на молоді, фінансова допомога. Верещук розповіла, що робитиме на посаді голови Мінреінтеграції
Народна депутатка Ірина Верещук хоче розпочати оцінку реалізації профільних проектів і державних програм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук після призначення на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України обіцяє здійснити аудит виконання міністерством поставлених завдань. Про це вона написала у Facebook.
Верещук проводитиме перевірку результатів роботи відомства згідно з профільними законами України, указами президента, актами уряду та рішеннями Ради нацбезпеки та оборони.
"Треба зрозуміти, де ми зараз перебуваємо в плані виконання профільних стратегій. Потрібно чітко оцінити ступінь реалізації тих чи інших профільних проектів і державних програм", – зазначила політикиня.
На думку Верещук, Мінреінтеграції має стати "генератором м'якої сили" з роботи з тимчасово окупованим Кримом і територіями Донбасу.
Нардепка написала список пріоритетів роботи на посаді:
"Реінтеграція вже сьогодні" шляхом інформаційної, гуманітарної та цифрової присутності на тимчасово окупованих територіях.
Фокус на молоді.
Мобілізація міжнародної фінансової допомоги на проекти інфраструктури.
Учора, 2 листопада, Верещук обіцяла не робити різких рухів у Мінреінтеграції. Вона заявила, що готова працювати з командою Олексія Резнікова, який залишив посаду голови міністерства за власним бажанням.
Верещук також зауважила, що очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій їй запропонував президент України Володимир Зеленський.
Фокус повідомляв, що Резніков обійме посаду міністра оборони України. Це рішення підтвердив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
У жовтні Верещук говорила, що її розглядали на посаду міністра оборони. Замінити міністра оборони може лише президент України за квотою.