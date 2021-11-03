Фокус на молодежи, финансовая помощь. Верещук рассказала, что будет делать на посту главы Минреинтеграции

Народный депутат Ирина Верещук хочет приступить к оценке реализации профильных проектов и государственных программ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук после назначения на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обещает провести аудит выполнения министерством поставленных задач. Об этом она написала в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Верещук будет проводить проверку результатов работы ведомства согласно профильным законам Украины, указам президента, актам правительства и решениям Совета нацбезопасности и обороны.

"Надо понять, где мы сейчас находимся в плане выполнения профильных стратегий. Нужно четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и государственных программ", – отметила политик.

По мнению Верещук, Минреинтеграции должно стать "генератором мягкой силы" по работе с временно оккупированным Крымом и территориями Донбасса.

Нардеп написала список приоритетов работы на посту:

"Реинтеграция уже сегодня" путем информационного, гуманитарного и цифрового присутствия на временно оккупированных территориях.

Фокус на молодежи.

Мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты.

Вчера, 2 ноября, Верещук обещала не делать резких движений в Минреинтеграции. Она заявила, что готова работать с командой Алексея Резникова, который покинул пост главы министерства по собственному желанию.

Верещук также говорила, что возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ей предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Фокус сообщал, что Резников займет должность министра обороны Украины. Это решение подтвердил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В октябре Верещук говорила, что ее рассматривали на пост министра обороны. Заменить министра обороны может только президент Украины по квоте.