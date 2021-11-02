"Восприняла как приказ": Зеленский лично предложил Верещук возглавить Минреинтеграции (видео)

Нардеп от "Слуги народа" заверила, что не будет делать резких движений в министерстве и выразила готовность работать с командой Алексея Резникова.

Ирина Верещук приняла предложение президента Владимира Зеленского возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом нардеп от "Слуги народа" сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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Замглавы комитета парламента по вопросам обороноспособности отметила, что у нее была беседа и с президентом, и с премьер-министром Денисом Шмыгалем относительно назначения на должность первого вице-премьер-министра — главы Минреинтеграции.

"Я говорила, что готова, поскольку я являюсь членом комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Но, получив предложение стать вице-премьер-министром, министром реинтеграции, приняла предложение верховного главнокомандующего и восприняла его как приказ", — подчеркнула Ирина Верещук в кулуарах.

Нардеп от "Слуги народа" отметила, что контактирует с пока действующим министром Алексеем Резниковым, который вскоре должен стать главой Минобороны Украины, и поблагодарила его за работу в Минреинтеграции.

Ирина Верещук заверила, что после назначения не будет "делать резких движений" и выразила готовность работать с командой Алексея Резникова в профильном министерстве.

Комментируя выполнения Минских соглашений, нардеп от "Слуги народа" заявила, что первоочередно необходимо решить вопрос о допуске Красного Креста на оккупированные территории и проведении обмена пленными.

"Ковид косит людей, люди болеют, а мы закрываем КПВВ… они (оккупационные власти — ред.) же закрыли… Эти все вещи нужно решать. Если мы решим их, мы расчистим "авгиевы конюшни" и поймем, что нужно сделать, чтобы провести выборы (на оккупированном Донбассе — ред.)", — добавила нардеп в кулуарах Верховной Рады.

На уточняющий вопрос журналиста, сможет ли Украина за время каденции Верещук на должности главы Минреинтеграции вернуть оккупированные Крым и Донбасс, нардеп ответила: "Думаю, нет".

[ + – ] Ирина Верещук про назначение в Минреинтеграции

Ранее Фокус сообщал, что вице-премьер-министр — глава Минреитенграции Алексей Резников подал в отставку, а его заявление об увольнении было зарегистрировано в Аппарате парламента.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Алексей Резников заменит Андрея Тарана в Минобороны, а перестановки в силовом ведомстве являются инициативой президента Владимира Зеленского. В рамках ротации президентская фракция делегирует нардепа Ирину Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.