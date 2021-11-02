"Сприйняла як наказ": Зеленський особисто запропонував Верещук очолити Мінреінтеграції (відео)

Нардепка від "Слуги народу" запевнила, що не робитиме різких рухів у міністерстві та висловила готовність працювати з командою Олексія Резнікова.

Ірина Верещук прийняла пропозицію президента Володимира Зеленського очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це нардепка від "Слуги народу" повідомила журналістам у кулуарах Верховної Ради.

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Заступниця голови комітету парламенту з питань обороноздатності зазначила, що мала розмову і з президентом, і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо призначення на посаду першого віцепрем'єр-міністра — голови Мінреінтеграції.

"Я говорила, що готова, оскільки я є членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Але, отримавши пропозицію стати віцепрем'єр-міністром, міністром реінтеграції, прийняла пропозицію верховного головнокомандувача і сприйняла її як наказ", — наголосила Ірина. Верещук у кулуарах.

Нардепка від "Слуги народу" зазначила, що контактує з поки що чинним міністром Олексієм Резніковим, який незабаром має стати головою Міноборони України, і подякувала йому за роботу в Мінреінтеграції.

Ірина Верещук запевнила, що після призначення не "робитиме різких рухів" і висловила готовність працювати з командою Олексія Резнікова в профільному міністерстві.

Коментуючи виконання Мінських угод, нардепка від "Слуги народу" заявила, що першочергово необхідно вирішити питання щодо допуску Червоного Хреста на окуповані території та проведення обміну полоненими.

"Ковід косить людей, люди хворіють, а ми закриваємо КПВВ... вони (окупаційна влада — ред.) ж закрили... Ці всі речі треба вирішувати. Якщо ми вирішимо їх, ми розчистимо "авгієві стайні" і зрозуміємо, що потрібно зробити, щоб провести вибори (на окупованому Донбасі — ред.)", — додала нардепка в кулуарах Верховної Ради.

На уточнювальне запитання журналіста, чи зможе Україна за час каденції Верещук на посаді голови Мінреінтеграції повернути окуповані Крим та Донбас, нардепка відповіла: "Думаю, ні".

[ + – ] Ірина Верещук про призначення в Мінреінтеграції

Раніше Фокус повідомляв, що віцепрем'єр-міністр — голова Мінреінтеграції Олексій Резніков подав у відставку, а його заява про звільнення була зареєстрована в Апараті парламенту.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Олексій Резніков замінить Андрія Тарана в Міноборони, а перестановки в силовому відомстві є ініціативою президента Володимира Зеленського. У межах ротації президентська фракція делегує нардепку Ірину Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій.