"Турборежим" у Кабміні: Арахамія підтвердив, що Резніков стане новим міністром оборони

"Слуга народу" делегує нардепку Ірину Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій.

Олексій Резніков обійме посаду міністра оборони України, а ротація у профільному міністерстві є ініціативою президента Володимира Зеленського. Про це під час брифінгу заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За його словами, питання відставки вже погоджено з чинним головою Міністерства оборони Андрієм Тараном.

Давид Арахамія підкреслив, що наразі профільне міністерство потребує швидких змін, і Олексій Резніков впорається з поставленими завданнями на посаді голови відомства.

"За узгодженням разом із паном Тараном, тому що в нього є (моменти з — ред.) станом здоров'я, у тому числі й зараз там потрібен так званий "турборежим" у міністерстві оборони — треба було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити та здійснювати всі ці зміни", — продовжив голова фракції на сьогоднішньому брифінгу та додав, що Олексій Резніков на посаді віцепрем'єр-міністра довів свій професіоналізм і дипломатію.

Під час ротації "Слуга народу" делегувала нардепку та заступницю голови оборонного комітету Верховної Ради Ірину Верещук на місце Резнікова в міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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У коментарі виданню "Вести" Давид Арахамія заявив, що ротація Олексія Резнікова на Андрія Тарана до Міноборони є ініціативою Володимира Зеленського. Глава фракції нагадав, що перестановки в силовому відомстві проводять лише за квотою президента, а нардепи "Слуги народу" беруть участь лише у відповідності до кандидатури перед можливим призначенням.

Раніше Фокус повідомляв, що віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков подав у відставку. Представник Кабміну в Раді наголосив, що топчиновник вирішив піти з міністерства реінтеграції окупованих територій за власним бажанням, а заява про відставку вже зареєстрована в Апараті парламенту.

Також Фокус розповідав про кадрові перестановки в Кабміні, за підсумками яких Олексій Резніков стане новим міністром оборони України.