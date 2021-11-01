"Турборежим" в Кабмине: Арахамия подтвердил, что Резников станет новым министром обороны

"Слуга народа" делегирует нардепа Ирину Верещук на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Алексей Резников займет должность министра обороны Украины, а ротация в профильном министерстве является инициативой президента Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, вопрос отставки уже согласован с действующим главой Министерства обороны Андреем Тараном.

Давид Арахамия подчеркнул, что в данный момент профильное министерство нуждается в быстрых изменениях, и Алексей Резников справиться с поставленными задачами на должности главы ведомства.

"За согласованием вместе с господином Тараном, потому что у него есть (моменты с — ред.) состоянием здоровья, в том числе и сейчас там нужен так называемый "турборежим" в министерстве обороны — надо было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить и осуществлять все эти изменения", — продолжил глава фракции на сегодняшнем брифинге и добавил, что Алексей Резников на должности вице-премьер-министра доказал свой профессионализм и дипломатию.

Во время ротации "Слуга народа" делегировала нардепа и замглавы оборонного комитета Верховной Рады Ирину Верещук на место Резникова в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

[ + – ] Алексей Резников заменит Андрея Тарана в Минобороны Украины

В комментарии изданию Вести Давид Арахамия заявил, что ротация Алексея Резникова на Андрея Тарана в Минобороны является инициативой Владимира Зеленского. Глава фракции напомнил, что перестановки в силовом ведомстве проводятся только по квоте президента, а нардепы "Слуги народа" участвуют только в согласовании кандидатуры перед возможным назначением.

Ранее Фокус сообщал, что вице-премьер-министр Алексей Резников подал в отставку. Представитель Кабмина в Раде подчеркнул, что топ-чиновник решил уйти из министерства реинтеграции оккупированных территорий по собственному желанию, а заявление об отставке уже зарегистрировано в Аппарате парламента.

Также Фокус рассказывал про кадровые перестановки в Кабмине, по итогам которых Алексей Резников станет новым министром обороны Украины.