Любченко, Абрамовский, Резников, Уруский и Таран. Большинство в Раде одобрило увольнение пяти министров

Сегодня народные депутаты Украины отправили в отставку несколько министров Кабмина Дениса Шмыгаля.

Большинство народных депутатов Верховной Рады проголосовали за отставку министра окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, главу Минреинтеграции Алексея Резникова, министра стратегических отраслей Олега Уруского и главы Миноброны Андрея Тарана.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отставку Абрамовского поддержали 322 народных депутатов. Парламентские фракции проголосовали так:

"Слуга народа" – 221 голос.

ОПЗЖ — 18 голосов.

"Европейская солидарность" – 21 голос.

"Батьківщина" – 16 голосов.

Группа "За майбутнє" – 13 голосов.

Группа "Довіра" – 19 голосов.

Нардепы из "Голоса" не поддержали отставку Абрамовского.

Отставку Любченко поддержали 320 парламентариев. По фракциям результаты выглядели следующим образом:

"Слуга народа" — 220 голосов.

ОПЗЖ — 14 голосов.

"Европейская солидарность" — 23 голоса.

"Батьківщина" — 14 голосов.

"Голос" — 1 голос.

Группа "За майбутнє" — 14 голосов.

Группа "Довіра" — 19 голосов.

"Интерфакс-Украина" сегодня писало о проведении обысков у Любченко из-за возможного уклонения от уплаты налогов.

Пресс-секретарь чиновника Анастасия Политико сообщила, что по месту работы в Минэкономики и по месту жительства Любченко обыски не проходили.

"Следственные действия, которые проходят сегодня в Государственной налоговой службе Украины, проводятся по обстоятельствам, выявленным и переданным в правоохранительные органы самой службой", – уточнила она.

С отставкой Резникова согласились 329 нардепов: 229 голосов дали "Слуги народа", 17 – ОПЗЖ, 24 – "Европейская солидарность", 18 – "Батьківщина", 10 – "За майбутнє" и 18 – группа "Довіра".

Он также покинет пост первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Его обязанности могут перейти главе делегации Леониду Кравчук и другому заместителю главы Александру Мережко.

Отставку Уруского поддержали 342 парламентариев. Фракция "Слуга народа" дала больше всех голосов – 224, ОПЗЖ – 17, "Европейская солидарность" – 22, "Батьківщина" – 19, "Голос" – 16, группа "За майбутнє" – 11, а "Довіра" – 18.

На замену Урускому рассматривают главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина.

Тарана отправили в отставку после очередного голосования. Такое решение поддержал 341 нардеп.

Абрамовского назначили министром в июне прошлого года, до назначения он был замглавы этого ведомства Ольги Буславец. Нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык говорил, что место Абрамовского может занять его первый заместитель Руслан Стрелец.

Любченко до перехода на пост министра экономики управлял Государственной налоговой службой. Рада назначила его министром экономики 20 мая этого года. Главой Минэкономики может стать замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

Резников с апреля 2016 года и до сентября 2018 года работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова на пост министра по реинтеграции 4 марта 2020 года. Теперь Зеленский хочет видеть его на должности главы Министерства обороны.

Кресло главы Минреинтеграции может занять нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Уруский в 2014 году был заместителем гендиректора концерна "Укроборонпром". Также он занимал пост замглавы Государственного космического агентства. В 2020 году его назначили министром стратегических отраслей.

Тарана назначили министром обороны в марте прошлого года. С 2011 по 2014 годы он был представителем Минобороны при Представительстве Украины при ООН. В декабре 2015 года Таран стал первым заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ, на этой должности он проработал до апреля 2016 года.