Вице-премьер Олег Уруский подал в отставку вслед за Резниковым

На замену министру рассматривают кандидатуру Павла Рябикина, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Камельчук.

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По его словам, заявление об отставке направлено в Аппарат Верховной Рады.

Тарас Камельчук также отметил, что вице-премьер-министр Олег Уруский решил уйти в отставку по собственному желанию.

На текущей неделе народные депутаты проголосуют за кадровые перестановки в Кабинете министров, в том числе за увольнение Олега Уруского и Алексея Резникова.

По данным издания Бабель, на замену Олегу Урускому рассматривают кандидатуру Павла Рябикина, который в данный момент возглавляет Государственную таможенную службу.

[ + – ] Олег Уруский подал в отставку

Олег Уруский написал заявление об отставке вслед за другим вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, который пока еще занимает должность главы министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Алексей Резников заменит Андрея Тарана в Министерстве обороны. Вопрос отставки уже согласовали с действующим министром, который покинет свою должность, в том числе, из-за проблем со здоровьем. Нардеп также добавил, что ротация в Министерстве обороны с отставкой Андрея Тарана является решением Владимира Зеленского.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук отмечала, что 1 ноября в КВЦ "Парковый" состоится заседание президентской фракции, в ходе которой нардепы определятся с кандидатурами будущих министров. А замглавы парламентской фракции Евгения Кравчук предупреждала, что в ходе кадровых перестановок в Кабмине 4-5 министров могут потерять свои должности. Нардеп от "Слуги народа" подтвердила, что Алексей Резников будет назначен в Минобороны.