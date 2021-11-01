Віцепрем'єр Олег Уруський подав у відставку слідом за Резніковим

На заміну міністру розглядають кандидатуру Павла Рябікіна, який наразі очолює Державну митну службу.

Віцепрем'єр-міністр — міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про відставку. Цю інформацію підтвердив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Камельчук.

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За його словами, заява про відставку надіслана до Апарату Верховної Ради.

Тарас Камельчук також зазначив, що віцепрем'єр-міністр Олег Уруський вирішив піти у відставку за власним бажанням.

Цього тижня народні депутати проголосують за кадрові перестановки у Кабінеті міністрів, зокрема за звільнення Олега Уруського й Олексія Резнікова.

За даними видання Бабель, на заміну Олегу Уруському розглядають кандидатуру Павла Рябікіна, який наразі очолює Державну митну службу.

[ + – ] Олег Уруський подав у відставку

Олег Уруський написав заяву про відставку слідом за іншим віцепрем'єр-міністром Олексієм Резніковим, який поки що обіймає посаду голови міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Олексій Резніков замінить Андрія Тарана у Міністерстві оборони. Питання відставки вже узгодили з чинним міністром, який залишить свою посаду, зокрема через проблеми зі здоров'ям. Нардеп також додав, що ротація у Міністерстві оборони із відставкою Андрія Тарана є рішенням Володимира Зеленського.

Спікерка "Слуги народу" Юлія Палійчук зазначала, що 1 листопада у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання президентської фракції, під час якої нардепи визначаться з кандидатурами майбутніх міністрів. А заступниця голови парламентської фракції Євгенія Кравчук попереджала, що під час кадрових перестановок у Кабміні 4-5 міністрів можуть втратити свої посади. Нардепка від "Слуги народу" підтвердила, що Олексія Резнікова буде призначено в Міноборони.