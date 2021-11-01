"Слуги народа" определились с кандидатами на четыре кресла в Кабмине (список)

Речь идет о руководителях министерств обороны, экономики, реинтеграции оккупированных территорий и Минстратегпрома. Процедура назначения пройдет уже в этот четверг.

В ходе заседания фракции "Слуга народа" в понедельник, 1 ноября, народные депутаты определились с кандидатурами на должности глав Минобороны, Минэкономики и других ведомств. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от СН Александр Качура.

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В частности, фракция определилась с такими кандидатурами:

Министр реинтеграции оккупированных территорий — нардеп Ирина Верещук (вместо Алексея Резникова);

(вместо Алексея Резникова); Министр обороны — Алексей Резников (вместо Андрея Тарана);

(вместо Андрея Тарана); Вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности — руководитель Государственной таможенной службы Павел Рябикин (вместо Олега Уруского);

(вместо Олега Уруского); Вице-премьер — министр экономики — заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко (вместо Алексея Любченко);

(вместо Алексея Любченко); Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" — нардеп Андрей Мотовиловец (вместо Александра Корниенко, который занял пост первого вице-спикера Верховной Рады);

(вместо Александра Корниенко, который занял пост первого вице-спикера Верховной Рады); Руководитель аппарата Верховной Рады — Вячеслав Штучный (вместо и.о. Михаила Теплюка).

Вопрос об увольнении министров Верховная Рада рассмотрит в среду, 3 ноября, а по назначениям нардепы примут решения на следующий день.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что ротация Алексея Резникова на Андрея Тарана в Минобороны является инициативой президента Владимира Зеленского.

Также Фокус писал о том, как после срыва решения СНБО Уруский решил уйти в отставку с поста главы Минстратегпрома.